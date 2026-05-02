أكبر عملية.. إيتوزا تفتتح 30 خطاً جديداً

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم السبت، عن فتح ثلاثين (30) خطاً جديداً بداية من يوم غد الأحد، في أكبر عملية فتح خطوط في تاريخ المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه العملية تأتي في إطار مواصلة تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. السعيد سعيود، الرامية إلى تحسين خدمة النقل العمومي وتسهيل تنقلات المواطنين، لا سيما في الأقطاب. الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، وفك العزلة عن مختلف الأحياء.

وبخصوص أوقات العمل، أكدت “إيتوزا” أن أول انطلاق يكون على الساعة 06:00 صباحاً. وآخر انطلاق يكون على الساعة 18:30 مساءً.

حيث تشمل هذه الخطوط اثني عشر (12) مقاطعة إدارية تابعة لولاية الجزائر، بالإضافة إلى مقاطعتين إداريتين خارج ولاية الجزائر.

كما أكدت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، أن هذه العملية تندرج في إطار السياسة الرشيدة للدولة وإستراتيجيتها الرامية إلى عصرنة قطاع النقل، كما تعكس التزام المؤسسة بتعزيز شبكة النقل الحضري وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، بما يضمن تنقلاً أكثر سلاسة، أماناً وراحة للمواطنين.

