أكبر عملية في تاريخها.. إسبانيا تضبط 9,5 أطنان كوكايين

كشفت الشرطة والجمارك الإسبانيتان، اليوم الجمعة، عن ضبط ما يقرب من 9,5 أطنان من الكوكايين، في أكبر عملية ضبط من نوعها في تاريخ البلاد.

وحسب بيان للسلطات الإسبالنية، كانت هذه الكمية مخبأة في صناديق موز واردة من الإكوادور.

وتمت عملية الضبط الأربعاء في ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) في جنوب البلاد.وتشكل “أكبر شحنة من الكوكايين المخبّأ في إسبانيا حتى الآن”.

وهي عبارة عن 9436 كيلوغراما كانت مخبأة في صناديق للموز في حاوية مبردة.

وتشكل هذه العملية: “ضربة غير مسبوقة لأحد أهم التنظيمات الإجرامية على المستوى العالمي. في توزيع الكوكايين والذي يتعامل مع أهم الشبكات الإجرامية في أوروبا”.

وكُشف في هذه العملية عن شعارات أكثر من 30 منظمة إجرامية أوروبية كانت ستتلقى محتويات الشحنة.

ويمكن للمنظمة المسؤولة عن عملية النقل هذه أن ترسل ما يصل إلى 40 حاوية شهريا إلى أوروبا.

كما أن لديها شبكة تجارية واسعة لشحن الحاويات من الإكوادور إلى إسبانيا”. باستخدام ميناء فيغو أيضاً، في شمال غرب إسبانيا.