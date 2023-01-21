أكبر مترشح في مسابقة الدكتوراه: العلم لا نهاية له

عرفت جامعة خنشلة، تسجيل أكبر مترشح لمسابقة الدكتوراه لهذه السنة، والذي يبلغ من العمر 77 عاما.

ولم يتوان الأستاذ والبرلماني المتقاعد، في العمل لأجل نيل أكبر الشهادات، ليتوج بها مشواره الدراسي الحافل.

وشارك الحاج سعد العمامرة، والذي ينحدر من ولاية الوادي، بهذه المسابقة، في قسم التاريخ.

وتحدث الحاج لخلية الإعلام الخاصة بالجامعة قائلا: “لقد تشرفت في هذا اليوم بالقدوم لولاية خنشلة. أنا إبن شهيد من ولاية الوادي، أستاذ متقاعد ونائب بالبرلمان متقاعد وكاتب ومؤلف”.

وأشار الأستاذ المتقاعد، إلى أنه يرغب بالحصول على نتائج علمية، حيث حصل على شهادتي الليسانس والماستر في التاريخ المعاصر حديثا.

وأضاف أنه ناشط جمعوي، وله عدة مؤلفات، كما أنه يحضر لتأليف كتاب حول مشواره الدراسي بالجامعة.

وأكد الحاج سعد العمامرة، أن العلم لا نهاية له، متمنيا أنم يكون النجاح حليفه. ووجه في الأخير رسالة للطلبة قائلا: “لا تفشلو ولا تتأخروا عن طلب العلم مهما كانت الخسائر”.