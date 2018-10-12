أكبر مناورة عسكرية للناتو بقيادة الولايات المتحدة

تستضيف النرويج على أراضيها أضخم مناورات عسكرية للناتو “trident juncture 18” بين 25 أكتوبر و7 نوفمبر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشارك في هذه المناورات 29 دولة تحت إشراف قائد القوات المشتركة الأميرال الأمريكي “جيمس فوغو”.

كما ستعرف كل من أمريكا وبريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى النرويج وفرنسا بأكثر دول مشاركة بالقوات.

وتضم المناورات 50 ألف عسكري، 150 طائرة، 60 سفينة بالإضافة إلى 10 آلاف عربة عسكرية.

حيث ستكون الأجواء الفنلندية والسويدية مسرحا للمناورات الجوية لقوات الناتو، إضافة إلى المناورات البحرية التي ستقام في شمال الأطلسي وبحر البلطيق.