أكتوبر الوردي.. تحدي لحماية المرأة

مع إطلالة شهر أكتوبر من كل عام، يغلب اللون الوردي على يوميات الشعوب والأمم لارتباطه بمحاربة سرطان الثدي.

قبل 32 سنة، تبنّت منظمة الصحة العالمية مبادرة لجمعية أمريكية لمحاربة سرطان الثدي، ليتم بعدها اختيار شهر أكتوبر كرمز للتحسيس.

وترتدي أبرز مدن العالم اللون الزهري، باعتباره رمزا لمكافحة سرطان الثدي، لتأخذ بيد حواء بعيدا عن خطر الإصابة بالمرض.

واستوحي الشريط الوردي من فكرة الشريط الأحمر الذي يرتبط بمرض “السيدا”.

وغالباً ما يرمز اللون الوردي للمرضى النساء بسرطان الثدي، أما الأزرق فيرمز للرجال.

وبالخلاصة، فإن اختيار اللون الوردي لمواجهة أحد تحديات البشرية، جاء لكونه يرمز للنساء والفتيات في العديد من البلدان.