أكتوبر الوردي.. عيادتان متنقلتان لإجراء حملات فحص ميدانية

سيشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، يوم الخميس، بمقر الوزارة، على الانطلاق الرسمي لفعاليات الشهر التحسيسي المخصص لمكافحة سرطان الثدي.

وحسب بيان للوزارة، تندرج هذه المبادرة في إطار الحملة الوطنية السنوية التي تنظم خلال شهر أكتوبر من كل سنة. والرامية إلى رفع مستوى الوعي والتحسيس بأهمية الوقاية والكشف المبكر.

بالإضافة إلى التأكيد على دور نمط الحياة الصحي في الحد من عوامل الخطر. لاسيما من خلال التغذية المتوازنة، والممارسة المنتظمة للنشاط البدني، ومكافحة السمنة.

وبهذه المناسبة، سيتم إطلاق عيادتين متنقلتين، بالتنسيق مع جمعية الأمل، مركز بيار وماري كوري. وهما مجهزتين بأجهزة تصوير الثدي بالأشعة والموجات فوق الصوتية، لتنظيم حملات فحص ميدانية عبر عدد من الولايات.

وستنطلق هذه الحملة وفق البرنامج التالي:

ولاية أدرار: من 12 إلى 16 أكتوبر 2025

ولاية تيميمون: من 19 إلى 23 أكتوبر 2025

ولاية بجاية - بني معوش: من 23 إلى 27 نوفمبر 2025

ولاية معسكر: من 14 إلى 18 ديسمبر 2025

ولاية غليزان: من 21 إلى 25 ديسمبر 2025

كما سترافق هذه الفعاليات أنشطة تحسيسية وتوعوية تنظم بالتنسيق مع الهياكل الجوارية والمجتمع المدني. والفاعلين المحليين، ووسائل الإعلام. إلى جانب برامج إعلامية وإذاعية وتلفزيونية تبث بالتعاون مع خبراء وجمعيات مختصة. بهدف تعزيز ثقافة الكشف المبكر والتشخيص الوقائي لسرطان الثدي وعنق الرحم.