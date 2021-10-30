يعد سرطان الثدي أحد أكثر السرطانات شيوعًا بين النساء، واليوم مع التطور الكبير في الطب فقد توصل الأطباء إلى إنجازات كبيرة في مجالي الكشف المبكر والعلاج لمرضى سرطان الثدي، لهذا تم اختيار شهر أكتوبر للتوعية والتحسيس بهذا المرض، وشهر أكتوبر الوردي هي مبادرة عالمية بدأ العمل بها على المستوى الدولي، من خلال حملات خيرية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض.

ما سبب تسمية أكتوبر الوردي بهذا الاسم؟

في عام 1991 ظهرت أشرطة اللون الوردي للمرة الأولى، عندما قامت مؤسسة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تم إنشاؤها في 1982 والتي تنشط في مجال مكافحة سرطان الثدي، وقمت هذه المؤسسة بتوزيع أشرطة وردية على المشاركين في سباق بمدينة نيويورك للناجين من الإصابة بسرطان الثدي، لكن الاعتماد الرسمي للشريط الوردي لم يتم إلا في العام الذي تلاه، 1992، وأصبح شهر أكتوبر من كل سنة، فرصة للتوعية بهذا المرض، بشعار الشريط الوردي.