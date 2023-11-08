أكتوبر 2023.. الشهر الأكثر سخونة في العالم

أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن أكتوبر 2023 كان أحر شهر أكتوبر، تم تسجيله على الإطلاق في العالم. وهو استمرار لسلسلة متواصلة من خمسة أرقام قياسية شهرية منذ جوان

يواصل عام 2023 سباقه نحو قمة مقياس الحرارة: كان شهر أكتوبر هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم. مواصلًا سلسلة من الأرقام القياسية الشهرية التي بدأت في جوان. حسبما أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يوم الأربعاء. والذي سيتجاوزه عام 2023 بـ “ يكاد يكون مؤكدًا” الرقم القياسي السنوي لعام 2016.

وقالت سامانثا بيرجيس، نائبة رئيس مركز كوبرنيكوس: “يمكننا أن نقول على وجه اليقين. أن عام 2023 سيكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق” وأن “الشعور بالحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات مناخية. طموحة في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. لم يكن أقوى من أي وقت مضى”. إدارة تغير المناخ (C3S).

وقدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في الربيع. أنه سيتم تجاوز هذا الحاجز لأول مرة منذ 12 شهرا خلال السنوات الخمس المقبلة.