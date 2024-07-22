أكثرها ببجاية.. إخماد حرائق غابات عبر 15 ولاية

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إخماد حرائق غابات وأحراش وكذا محاصيل زراعية عبر 15 ولاية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم بولاية بجاية إخماد حريق أدغال و احراش بفرجون بلدية سوق الاثنين، و إخماد حريق أدغال و أحراش بسيدي يونس بلدية أوزلاقن. بالإضافة كذلك إلى أن عملية الحراسة متواصلة. ناهيك عن إخماد حريق أدغال و أحراش تدرقونت بلدية دريقينة وحريق أدغال و احراش بفورنان بلدية اوزلاقن، إخماد حريق أدغال و أحراش بأغبان بلدية أوزلاقن، و إخماد حريق غابة بازرونبشار بلدية أميزور، ناهيك عن إخماد حريق أدغال و احراش ببواشن بلدية أميزور، وحريق أدغال و أحراش باغيل أوطواف بلدية تيمزيرت، إخماد حريق أدغال و أحراش باقمون بلدية بني معوش، إخماد حريق ادغال واحراش بتمدوشين بلدية ٱيت رزين.

وفي ولاية تلمسان، تم إخماد حريق أدغال و أحراش بسيدي بن شيخة بلدية سيدي العبدلي. و بولاية تيزي وزو، تم إخماد حريق أدغال وأحراش ببلدية بوزغن وثيقزيرت. أما في ولاية سطيف تم إخماد حريق غابة بدوار ترونة بلدية بوقاعة. كما تم إخماد حريق أدغال و أحراش بلدية الشرائع وغابة بمنطقة بوخضر بلدية الزيتونة في ولاية سكيكدة.

كما تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية برج بوعريريج من إخماد حريق ادغال و احراش بقرية غفستان بلدية العش، وفي ولاية ميلة إخماد حريق أدغال و أحراش بمشتة السيباري بلدية القرارم قوقة.

إخماد حرائق المحاصيل الزراعية

أما بالنسبة للمحاصيل الزراعية، ففي ولاية بسكرة تم إخماد حريق نخيل بحي أول نوفمبر بلدية الحوش. وفي تيزي وزو إندلاع حريق أشجار مثمرة بلدية إيفيغا حيث عملية الاخماد متواصلة. وفي ولاية سطيف

حريق محصول زراعي بدوار اولاد بوطارة بلدية قلال أين تم إخماده. وولاية قالمة حريق أشجار مثمرة بدوار اولاد سنان بلدية بلخير. كما تم إخماد حريق بولاية المدية ويتمثل في محصول زراعي بالتوارس بلدية اولاد بوعشرة.

كما تم بولاية ميلة إخماد حريق أشجار مثمرة بمشتة بودوة بلدية بوحاتم، و حريق أشجار مثمرة بمشتة لبادسي بلدية حمالة. وفي ولاية عين الدفلى تم إخماد حريق أشجار مثمرة بقعة المغارسة بلدية المخطارية. وفي ولاية المنيعة إخماد حريق نخيل بحاسي القارة الشرقية بلدية القارة.