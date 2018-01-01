أكثر الإبتكارات الفاشلة في 2017

كم هائل من الأدوات التكنولوجية يتم اختراعها كل عام ويعدنا أصحابها بأنها ستجعل حياتنا أكثر سهولة.

لكن في الواقع ثبت أن العديد منها عديم كما أكدت أن التكنولوجيا ليس الحل لكل شيء، كما أنها تدفع الإنسان شيئكراتا فشيئا للاستغناء عن عقله.

وهذه قائمة من بعض الابتكارات التي يمكن اعتبارها “فاشلة”.

1.Laundroid

ابتكرت أداة لطي الملابس وكيها بعد غسلها وما على المستخدم إلا إلقاء الملابس فيها، وهي مجهزة بقنية الذكاء الاصطناعي.

والتي تساعدها على تحديد الفرق بين الملابس ثم كيها، لكن مشكلة الأداة في السعر الباهظ الذي يبلغ 16 ألف دولار.

فضلا عن أن طي الملابس نفسه ليس بالمهمة الصعبة.

الطوق الذكي

ابتكرت شركة طوقا ذكيا يضع أصحاب الحيوانات الأليفة عليها لتتبع سلوكها وإرسال تنبيهات عبر تطبيق على الهواتف الذكية.

وقد يكون ذلك في حال السفر أو العمل، لكن هل نحتاج فعلا إلى تطبيق لنعرف أن القط خائف مثلا؟.

وسادة الريموت كنترول

تعتمد هذه الأداة على تحويل ريموت التلفزيون إلى وسادة، ونستفيد فيها في أمرين التحكم في التلفزيون والاتكاء عليها في الأريكة.

لكنها مزعجة عندما تحاول الخلود للنوم، لكن فجأة يظهر صوت التفلزيون أمامك، ويبلغ ثمن الوسادة 50 دولارا.

أداة فرم الأعشاب

تختصر هذه الأداة الوقت اللازم عند فرم الأعشاب، لكن تعرض أصابع المستخدم للخطر بسبب الإطارات الحادة المستخدمة فيها.

جهاز صب الكريما

مشكلة هذا الجهاز أنه يتكون من قطع كثيرة ويحتاج 73 خطوة لتركيبه، في حين أن المهمة المخصص لها أسهل بكثير من ذلك.