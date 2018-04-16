 أكثر ما يغريني رجلا يحترمني ويحتويني

شابة متميزة ومسؤولة من إحدى مدن الغرب الجزائري، لم يسبق لها الارتباط، تبلغ من العمر 33 سنة، ماكثة في البيت.

متوسطة القامة ومقبولة الشكل، غايتها الزواج على سنة الله والرسول المختار مع رجل مسؤول وأمين من إحدى ولايات الغرب الجزائري.

سنه لا يتعدى 50 عاما، لا تمانع ان كان أرملا أو مطلقا بطفل واحد على الأكثر، تشترط أن يكون عاملا مستقرا ولديه سكن خاص، تعده بالسعادة والاخلاص.

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الرقم السّرّي: 20

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