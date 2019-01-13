أكثر مـن 2700 ميت يستفيدون من منحة معـاق !

281 مستفيد من معاش التقاعد المنقول للمجاهدين يتحصل على المنحة

كشفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن إقصاء 7 آلاف شخص عبر 48 ولاية، من خلال عملية تطهير قوائم المستفيدين من المنحة المالية المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 100 %، فيما خصصت الوزارة قرابة 1300 مليار لقرابة 242 ألف شخص معاق.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أقصت 7 آلاف شخص عبر 48 ولاية، من خلال عملية تطهير قوائم المستفيدين من المنحة المالية المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 100 %.

أين بلغ عدد الوفيات 2764 شخص و281 مستفيد من معاش التقاعد المنقول للمجاهدين و267 مستفيد من معاش التقاعد المنقول و393 التخفيض في نسبة العجز و3302 أسباب أخرى.

كما أكد المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار»، أن وزارة التضامن ستتكفل بالتغطية الاجتماعية للأشخاص المعوقين، من خلال تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي المحسوبة على أساس 5 % أو 6 %، حسب الحالة من الأجر الوطني الأدنى المضمون لجميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى من ذوي الحقوق من عائلاتهم، بمبالغ قدرة بأزيد من 6 مليار دينار.

كما أضاف ذات المصدر أن الأشخاص المعاقين بأقل من 100 % الذين سيستفيدون من التغطية الاجتماعية خلال السنة أزيد من 522 ألف شخص، أين خصص لهم مبلغ قدره 9 مليار دينار، أما الأشخاص المعاقين 100 % قدر عددهم قرابة 242 ألف شخص معاق.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة أحصت خلال نهاية سنة 2018، 372308 معاق ذهنيا و353637 معاق حركيا و106922 معاق بصريا و79434 إعاقة سمعية و44908 متعدد الإعاقات، أما بخصوص عدد البطاقات التي تم تسليمها للأشخاص المعاقين فبلغت 957208 بطاقة.

وللإشارة، قامت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بإعداد دليل خاص لتقييم نسبة الإعاقة بالاعتماد على الجانب الطبي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي للمعاق.

كما سيقوم مدير النشاط الاجتماعي بتكوين ملف الخدمات الاجتماعية للمعاق، عن طريق تحقيق ميداني للخلايا الجوارية للتضامن تراعي المستوى المعيشي والمحيط الجغرافي الذي يعيش فيه المعاق.

كــما سيرافق الخلايا الجوارية خلال التحقيق أخصائي نفساني ومساعد اجتماعي وطبيب عام، ليتم إرسال الملف إلى مديرية النشاط الاجتماعي من أجل عقد اجتماع لتقرير نسبة الإعاقة للمعاق.

سواءً كانت ذهنية أو حركية، والتي تعتمد أساسا على 5 نسب أساسية من 0 إلى 4 % ومن 5 إلى 24 % ومن 25 إلى 49 % و50 إلى 94 % و95 إلى 100%.