أكثر من ألفين تدخل للحماية المدنية بسبب التقلبات الجوية

سجلت مصالح الحماية المدنية ألفين و156 تدخل خلال 24 ساعة الأخيرة بسبب التقلبات الجوية.

قال نسيم برناوي، المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، أنه تم تجنيد عناصر الحماية المدنية تحسبا للتقلبات الجوية.

مضيفا أن التدخلات شملت فتح الطرقات الولائية والوطنية وحتى البلدية المغلقة، على غرار 18 طريقا وطنيا.

بولاية تيزي وزو، سطيف، باتنة، المدية وبجاية وحتى ولايات شرق البلاد من أجل إجلاء العائلات المحاصرة وفتح الطرقات.

كما تم التدخل من أجل إنقاذ 30 شخصا بسبب حوادث الغاز وتسجيل ضحية واحدة.

مشيرا إلى أنه تم تخصيص فرق متنقلة مزودة بكافة العتاد للتدخل بالمناطق الوعرة بسبب التقلبات الجوية.