أكثر من ألفين عامل يشلون مؤسسة “طونيك” ويطالبون بحل جملة من المشاكل بتيبازة

أقدم اليوم الأحد، المئات من عمال مجمع المؤسسة العمومية الإقتصادية لصناعة الورق والكرطون والتغليف “طونيك”، على التوقف عن العمل والإحتجاج.

شركة “طونيك” الواقعة بالمنطقة الصناعية ببوسماعيل بولاية تيبازة، دخل عمالها في احتجاج للأسبوع الثاني على التوالي على مستوى الطريق الوطني رقم 69 الرابط بين بلديتي القليعة وتيبازة.

ولم يتلقى 2700 عامل أجورهم لأكثر من شهرين، بالإضافة إلى جملة من المشاكل تواجه العمال اثناء أداء مهامهم.

وكشف عدد كبير من المحتجين لـ “النهار”، أن مؤسساتهم معروفة حتى مستوى الإفريقي بإنتاجها للورق ومختلف علب التغليف وان وضعها المالي جيد.

واستغرب من سعى بعض مسؤولين المؤسسة إلى دفعها للإفلاس من خلال سوء التسير، وعدم جلب المادة الأولية بالرغم من طلبات العمال بالتعهد بمضاعفة العمل في حالة جلب المادة الأولية لرفع القدرة الإنتاجية.

كما استغرب بعض عدم جلب قطاع الغيار للآلات رغم أنها تتطلب درهم معدودة، فيما طلب البعض من مسؤولي المؤسسة دفع رواتب العمال المتأخرة لشهرين كاملين.

حيث ان المئات منهم يعلون عائلات من أجورهم ولا يملكون مداخيل أخرى، كما طلب البعض على ضرورة تدخل والي تيبازة ووزيرة الصناعة لحل جملة من المشاكل بهذه المؤسسة.

للإشارة فإننا توجهنا إلى المدير العام للرد على أن شغالات العمال لكنه لم يكن موجود بمكتبه وانتظرنا أكثر من ساعتين دون رد.