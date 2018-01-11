أكثر من ألفي إتصال على الرقم الأخضر خلال شهر بولاية بجاية

سجلت المصلحة الولائية للوسائل التقنية بأمن ولاية بجاية، حوالي 2231 إتصال هاتفي عبر الخطوط الهاتفية الموضوعة تحت تصرف المواطنين.

وذكرت المصلحة في بيان لها، أن الرقم الأخضر للأمن الوطني 48-15 ورقم النجدة17، ورقم 104 شهدت ارتفاعا في شهر ديسمبر2017.

حيث تلقت مصالح الأمن 375 إتصال بهدف التبليغ عن الحوادث والجرائم، أثناء حدوثها، أوالتبليغ عن السرقات التي تخص الأشخاص والممتلكات.

سجلت ذات المصلحة، 719 إتصال، قصد طلب النجدة والتدخل من طرف مصالح الشرطة عبر كافة إقليم الإختصاص.

وبحسب نفس البيان، سجلت مصالح الشرطة التقنية،1154 إتصالا هاتفيا تعلق بالأساس لطلب معلومات تخص مصالح الدرك والحماية المدنية.

إضافة الى مصالح وخدمات أخرى عند وقوع حوادث المرور، أو لإسعاف الجرحى.

وذكر امن ولاية بجاية، أن جميع مصالح الشرطة العاملة تبقى ساهرة على تقديم خدمة عمومية قصد حماية الأشخاص والممتلكات طوال السنة.