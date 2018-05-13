أكثر من ألف مستوطن صهيوني يقتحمون الأقصى

اقتحم أكثر من ألف مستوطن متطرف باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم من جهة باب المغاربة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

مئات المتطرفين يقتحمون المسجد خلال أقل من ساعة، فيما تواردت دعوات للتحشد لحماية المسجد.

حيث تنوي جماعات الهيكل المتطرفة إدخال المئات من المتطرفين إلى الأقصى احتفالا بما يعرف عندهم “يوم توحيد القدس”.

ويشارك في هذا الاقتحام عدد كبير جدا من حاخامات الجماعات المتطرفة وقادة وأعضاء هذه الجماعات.

وأفاد مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس، فراس الدبس.

أن الوضع يزداد صعوبة في المسجد الأقصى منذ فتح “باب المغاربة” لاقتحام مئات المستوطنين لباحاته بشكل مكثف.

وكانت منظمات “الهيكل” المزعوم قد دعت أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية ومكثفة للمسجد الأقصى.

ويحتفل اليهود هذا العام بالذكرى الـ51 لاحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس.

في حرب 5 جوان 1967، والتي باتت تعرف بـ “نكسة حزيران”.

وسط أجواء مشحونة، ورقصات وأعلام احتلالية تستفزّ مشاعر الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

ويسمّي اليهود هذا اليوم بـ”يوم توحيد القدس” باعتبار أن القدس كانت مقسّمة القسم الغربي بيد الاحتلال والشرقي منها مع الأردن.