أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة بألمانيا

سجلت ألمانيا للمرة الأولى منذ بداية انتشار فيروس كورونا أكثر من ألف وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وتخطط الحكومة الاتحادية في ألمانيا لتوزيع ما يزيد على 1.3 مليون جرعة لقاح بنهاية هذا العام.

ونشر معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة، الأربعاء، 1129 وفاة، و22 ألفا و459 إصابة بفيروس كورونا المستجد،سجلت في يوم واحد.

وتوفي 32 ألفا و107 أشخاص بالفيروس التاجي في ألمانيا منذ بداية الوباء، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وتمكنت ألمانيا من مكافحة الفيروس،في الربيع،لكنها واجهت موجة ثانية قاسية،من الوباء اضطرتها،لفرض إجراءات حجر جزئي حتى 10 جانفي على الأقل.

وبدأت البلاد حملة تطعيم، الأحد،وكانت عجوز تبلغ من العمر 101 عام، أول امرأة من تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا،في ألمانيا.

وقال وزير الصحة الألماني،ينس سبان،إن بلاده تهدف إلى تحصين الفئات،الأكثر عرضة للخطر والعاملين،في مجال رعاية كبار السن من كورونا بجانفي.