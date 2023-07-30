أكثر من شهر.. سكان حي “عدل” أهل الخير في بوينان دون ماء

لا يزال سكان حي 2200 مسكن “عدل” المسمى “أهل الخير”، في المدينة الجديدة بوينان، ولاية البليدة يشتكون من ندرة الماء الصالح للشرب. حيث أن هذا المورد الحيوي الذي يزور حنفياتهم يوما بعد يوما أضحى نادرا في الوقت الذي ازداد الطلب عليه. الأمر الذي أثار غضب السكان لاسيما وأن الكميات التي تضخ بعد طول انتظار قليلة لا تكفي لسد احتياجاتهم.

وذكر أحد سكان حي أهل الخير، أن هذه المادة الحيوية “الماء” لم تزر حنفياتهم قرابة الشهر. وإذا تم إطلاق الماء يأتي بقطرات في الحنفيات ولمدة لا تزيد عن الساعة إلى الساعتين على الأكثر. حيث يضطر السكان طيلة هذه المدة إلى ملء القارورات والبراميل من أحد الحنفيات المتواجدة في الطريق. كما أن الأمر لا يتعلق بفترة محددة. لكن المشكلة ـ حسبهم ـ قد تطول كثيرا بسبب تضرر إحدى القنوات التي تمد بالماء.

كما أطلق سكان حي 2200 مسكن “أهل الخير” بوينان، نداء استغاثة للجهات المعنية بإصلاح هذا العطب. مطالبين إياهم بالتدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة، ما يسمح للسكان بقضاء فصل الصيف في أجواء مريحة. مؤكدين أن ندرة الماء في الحي والتي تزامنت مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة زادت حدة. خاصة في ظل غياب مصادر أخرى للتموين.

ومن جهة ثانية، يشتكي السكان، من عدة مشاكل على غرار تراكم النفايات عند مدخل حي أهل الخير. ومصانع تطلق روائح لا يمكن تحملها. وغياب المدارس وجامع. الأمر الذي حال دون تمكنهم من التأقلم مع هذه الظروف.