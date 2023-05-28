أكثر من فرنسا وإسبانيا.. هذه الدولة تصدر أكبر عدد من تأشيرات شنغن

تُظهر البيانات الصادرة حديثًا حول طلبات تأشيرة شنغن أن ألمانيا هي أفضل فرصة للحصول على تأشيرة شنغن متعددة الدخول. حيث سجلت الدولة أعلى معدل لإصدار مثل هذه التأشيرات في عام 2022.

وأشارت البيانات الصادرة حديثًا حول طلبات تأشيرة شنغن للعام الماضي أن 90.6 في المائة من تأشيرات شنغن. الصادرة عن القنصليات الألمانية ومراكز التأشيرات المنتشرة في جميع أنحاء العالم كانت متعددة الدخول. مما يسمح لحاملها بدخول الإقليم أكثر من مرة.

بالأرقام الدقيقة ، من بين 1،043،297 طلب تأشيرة تم قبوله أصدرت ألمانيا 817،307 تأشيرة دخول. منها 740،356 تأشيرة دخول متعدد.

في حين أن عددًا قليلاً من البلدان الأخرى تقترب أيضًا من هذا المعدل. حيث تمتلك سلوفينيا معدل 81.6 في المائة من إصدار تأشيرات الدخول المتعدد وإستونيا 81.3 في المائة. فإن البلدان التي تلقت عددًا أكبر من طلبات التأشيرة من ألمانيا في عام 2022 وفرنسا وإسبانيا ، لديها بطريقة أقل حصة من إصدار MEVs.

على الرغم من أن فرنسا كانت مرة أخرى الدولة المفضلة لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن. مع ما يقرب من مليوني طلب تم تلقيها في عام 2022. إلا أن 40 في المائة فقط من التأشيرات التي أصدرتها كانت صالحة لأكثر من دخول واحد.

وبالمثل، أصدرت إسبانيا، التي كانت هذا العام ثاني دولة في منطقة شنغن تتلقى طلبات الحصول على تأشيرة قصيرة الأجل. 39.3 في المائة فقط منها مع خيار الدخول المتعدد ، وفقًا لتقارير Schengen.