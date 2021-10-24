أكثر من فيضانات باب الوادي.. هذه كمية الأمطار التي أغرقت العاصمة

تسببت الأمطار المتساقطة بغزارة ليلة أمس في حدوث سيول وفيضانات أدت إلى فقدان 3 أشخاص وخسائر مادية معتبرة.

وكشفت مصالح ولاية الجزائر، أن كمية الأمطار المتساقطة كانت فوق معدلها حيث سجلت على بلدية درارية حوالي 144 ملم. وهو رقم قياسي أكثر من تلك المسجلة في بوزريعة خلال فيضانات باب الوادي سنة 2001 والتي بلغت 132 ملم. بالإضافة إلى درارية 144 ملم. عين البنيان 126 ملم. بابا حسن 100 ملم. القبة 88 ملم. خروبة 76 ملم، تافورة 64 ملم، برج الكيفان 63 ملم، باب الزوار 41 ملم، رويبة 28 ملم، عين طاية 23 ملم.

وأضافت ذات المصالح، أنه تم تسجيل معدلات تساقط كبيرة بالمناطق الغربية للعاصمة مقارنة بالشرقية. كما أن تم تسخير مجهودات من طرف الحماية المدنية، أسروت، الاشغال العمومية والموارد المائية مجندة لمواجهة التقلبات الجوية.

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