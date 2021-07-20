أكثر من مئة ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى

أدى أكثر من مئة ألف مصلٍ، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وعلّت تكبيرات العيد إيذانا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين. فيما أقام عشرات المقدسيين صلاة العيد قرب باب الأسباط. بعد أن تم إبعادهم عن المسجد الأقصى، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قد أعلن موعد صلاة العيد لهذا العام 1442هـ، على الساعة السادسة وعشرون دقيقة صباحا. مناشدا المواطنين الإلتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظا على الصحة العامة. وخاصة مع إستمرار إنتشار جائحة كورونا وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع.