أكثر من مليونين جرعة من اللقاح الصيني تصل الجزائر

استلم معهد باستور، أمس الجمعة، أكثر من مليوني جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكوفيد-19.

ونشر معهد باستور على صفحته بالفايسبوك:” استلام معهد باستور بالجزائر مساء أمس الجمعة 23 جويلية، لــ 2.400.000 جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكوفيد

19 « CoronaVac » لمخابر سينوفاك.”

وحطت مساء أمس الجمعة بالقاعدة الجوية بوفاريك، طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية، على متنها شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، تقدر بمليونين وأربعة مائة ألف (2400000) جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية.

وفي بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن هذه العملية الجديدة التي ستليها عمليات مماثلة لجلب دفعات أخرى من اللقاح ومن التجهيزات الطبية سيتم استلامها خلال الأيام والأسابيع القادمة تدعيما للمنظومة الصحية الوطنية، تؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم للجيش الوطني الشعبي لتلبية نداء الوطن وخدمة الشعب الجزائري في كل الظروف وأداء مهامه الإنسانية على أكمل وجه.