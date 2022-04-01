أكثر من مليون و300 ألف شخص زار الصالون الدولي للكتاب

كشف محافظ صالون الجزائر الدولي الـ25 للكتاب، محمد إيقارب، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة. أن أكثر من مليون و300 ألف شخصا زاروا الصالون إلى غاية نهاية أمس الخميس.

وأوضح محافظ صالون الجزائر الدولي الـ25 للكتاب أن الإقبال كان معتبرا منذ الأيام الأولى على مختلف أجنحة دور النشر. وكذا فضاءات الندوات التي تجاوزت الـ 50 نشاطا ثقافيا.

وأضاف المحافظ أن الصالون كان متميزا من خلال رقمنته. حيث أن 100 ألف شخص زاروا منصته الافتراضية التي تم من خلالها اقتناء الكتب من مختلف الولايات وحتى من تونس.

كما أن صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا فايسبوك عرفت تفاعلا كبيرا. وخصوصا في الترويج للصالون ونقل الفعاليات للمتابعين الافتراضيين وتوفير المعلومات للصحافة.

وبلغت التخفيضات على أسعار الكتب إلى غاية مساء أمس الخميس من 20 إلى 50 بالمائة. مذكرا بأن الطبعة عرفت مشاركة 1250 دار نشر من بينها 266 جزائرية و324 عربية و660 أخرى. تمثل 36 بلدا من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا.

وفيما يتعلق باستضافة إيطاليا ضيف شرف اعتبر أنه عرفان لهذا البلد الجار والصديق على دعمه للجزائر الثائرة في استرجاع سيادتها. كما يدخل أيضا في إطار توطيد العلاقات معها.

وقال المحافظ إن هذه الدورة “استثنائية” نظرا لأنه “تم التحضير لها في ظرف قصير. في حين يتطلب الصالون عادة عاما من التحضير.

كما أنها استثنائية بالنظر إلى قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إعفاء دور النشر المشاركة من تكاليف كراء الأجنحة والرسوم. لا سيما في ظل الظرف المالي الصعب الذي مرت به هذه الدور بسبب جائحة كورونا.

ولدى إجابته عن إمكانية عقد الدورة المقبلة الـ26 الخريف المقبل قال المحافظ إنه “ليست لديه أي معلومة حول هذا الأمر.

كما شدد من جهة أخرى على أن المحافظة لم تقص أي دار نشر خلال هذه التظاهرة من الجزائر أو خارجها.

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