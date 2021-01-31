أكثر من نصف مليار أورو قيمة عقد “ميسي” مع “برشلونة” !

فجّرت صحيفة “الموندو” مفاجأة من العيار الثقيل حينما كشفت عن تفاصيل العقد الذي وقعه “ميسي” مع “برشلونة” سنة 2017.

وأكدت صحيفة “الموندو”، أن قيمة عقد “ميسي” الذي وقعه في نوفمبر 2017 بلغت 555 مليون أورو و237 ألف أورو إلى غاية جوان 2021.

حيث يتقاضى “ليو” 138 مليون أورو سنويا بين ثابت وبعض المتغيرات، كما تحصل على 115 مليون أورو كمنحة التجديد و77 مليون أورو كمنحة وفاء.

في نفس السياق، كشفت “الموندو” أن “البولغا” تحصل على 92% من قيمة العقد.

يذكر أن “ميسي” كان يريد الرحيل عن “برشلونة” في الميركاتو الصيفي الماضي، وأعلن عن رغبته بذلك، غير أن إدارة الفريق رفضت رحيله.