أكثر من نصف مليار شخص حول العالم مصاب بداء السكري

كشفت التقديرات العالمية عن إصابة أكثر من نصف مليار شخص بالغ بالسكري على مستوى العالم.

ويدل زيادة معدل الانتشار العالمي للسكري أن هناك زيادة في عوامل الخطر المرتبطة بزياردة الوزن والسمنة.

كما أنه ينتشر بشكل أكبرفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عنها في البلدان مرتفعة الدخل.

والسكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية. أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

والإنسولين هو هرمون ينظّم مستوى السكر في الدم. ويُعد فرط سكر الدم أو ارتفاع مستوى السكر في الدم من الآثار الشائعة التي تحدث جرّاء عدم السيطرة على داء السكري.

ويؤدي مع الوقت إلى حدوث أضرار وخيمة في العديد من أجهزة الجسم، ولاسيما الأعصاب والأوعية الدموية. حيث أنه سبب رئيس من أسباب الإصابة بالعمى وبالفشل الكلوي وبالنوبات القلبية وبالسكتات الدماغية وببتر الأطراف السفلية.

وفي عام 2012 كان داء السكري سبباً مباشراً في وفاة 1.5 مليون حالة أغلبها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

يتم التحكم في أكثر من 50٪ من حالات السكري ببساطة عن طريق تنظيم الطعام.

اصنع طعامك قبل تناول الدواء، وأكثر من تناول فيتامين ب، سواء عن طريق الطعام أو الدواء. كما يجب تجنب التدخين وشرب الكحوليات والتقليل من تناول القهوة والشاي.