أكثر من 1.5 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر

أكد مدير عام حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني، أن القطاع يعمل على تسهيل الاندماج الاقتصادي للفئة.

وأشار مراد بن أمزار، أن المقاربة الجديدة تعتبر الشخص المعاق “طبيعي” يمتلك مؤهلات تساعده ليكون فردا نشطا ومنتجا في المجتمع.

وأضاف المتحدث في تصريح للإذاعة، أن هذا حق يكفله الدستور وأكد عليه رئيس الجمهورية.

ومن جهة أخرى، أوضح المسؤول أن الإستراتجية المسطرة من طرف الوزارة الوصية تعتمد على ثلاث أسس، التربية والتعليم والتكفل النفسي.

ويتكفل القطاع بجهاز مؤسساتي يضم 238 مؤسسة تشمل جميع أنواع الإعاقة من بينها 160 مؤسسة تهتم بالرعاية الطبية النفسية والبيداغوجية.

إضافة إلى 46 مدرسة للذين يعانون من الإعاقة السمعية، و8 مراكز متخصصة بالطب النفسي الحركي و24 مدرسة للأطفال ذوي الإعاقة البصرية.

ومن جانب آخر، أرجع بن أمزار، أسباب الإعاقة لسوء التغذية وحوادث المرور وزواج الأقارب.

وكشف المسؤول ذاته، عن أن الجزائر تحصي مليون و49 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة والدولة تتكفل بـ30 ألف تلميذ منهم.

ويوجد بالجزائر،970 قسم خاص لمرافقة قطاع التربية،فضلا عن دور الجمعيات والفيدراليات،يوجد 101 جمعية تضم 147 مدرسة تتكفل بـ9 آلاف طفل.