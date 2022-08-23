أكثر من 1.8 مليون مستفيد من منحة البطالة

أكد ياسين فراطسة، المدير التقني ورئيس فريق المطورين لمشروع المنصة الرقمية “منحة”، بأن رقم المستفيدين من “منحة البطالة” تتجاوز مليون و 838 ألف مستفيد، في حين تعدى رقم المسجلين منذ إعلان رئيس الجمهورية عن قرار “منحة البطالة”، شهر فيفري الفارط، المليونين و 64 ألف مسجل.

وأوضح السيد فراطسة في لقاء خصّ به القناة الإذاعية الأولى، ضمن ركن “مستقبل تاك”، أن عدد المواعيد عبر المنصة تجاوز 2 مليون موعد، وهي الأرقام التي تعكس من حيث الجانب التقني نجاح مشروع المنصة الرقمية “منحة”، الذي تم إنجازه في وقت وجيز جدا، وبسواعد جزائرية، من دون الاستعانة بالأجانب.

وفي شرحه للمعلومات الخاصة بالمنصة الرقمية “منحة”، أكد فراطسة أن مهندسين جزائريين رفعوا التحدي التقني لتطبيق قرار رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، فحسب المتحدث، فإن مثل هذه المنصات الرقمية لا يقلّ زمن إنجازها عن سنة على الأقل، إلا أن الكفاءات الجزائرية وبإرادة قوية برهنت على قدرتها في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتخصيص منحة للبطالين، شهر فيفري 2022، من خلال هذا المشروع الرقمي الذي تم تجسيده وفق ميزات تعبّر عن الإرادة في رفع التحدي، خاصة ما تعلق بالواجهة الرقمية للمواطنين، والمتمثلة في قدرة المنصة الرقمية “منحة” على الاستيعاب الضخم وتسيير زمن الاستجابة للطلب في وقت وجيز جدا، إضافة إلى سهولة استعمالها.

وتشرف ٍالوكالة الوطنية للتشغيل على المنصة الرقمية “منحة”، على إشراك هيئات قطاعية أخرى، كصناديق الضمان الاجتماعي وهياكل أخرى تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إضافة إلى “بريد الجزائر” و”ألجيري تيليكوم”، وهو ما يعبّر على أن المنصة الرقمية “منحة” أرست قاعدة بيانات ضخمة من خلال شبكة رقمية واسعة تربط بين مختلف القطاعات.

ومن أهم ما برهنت عليه هذه المنصة الرقمية، على غرار تمكين الشباب المعنيين بالتسجيل في “منحة البطالة”، هو التغلب بالرقمنة على المشاكل البيروقراطية والإجراءات الإدارية الكلاسيكية في تقديم طلبات العمل‪ .