أكثر من 10 جرحى بعد “معركة” بين عصابات أحياء في البويرة!

تعرض فتاتين لاعتداء كان الشرارة التي فجّرت الوضع

المواجهات شارك فيها أزيد من 200 شخص والأمن يوقف أكثر من 20 شابا ويحوّلهم إلى التحقيق

أصيب، مساء الخميس الفارط، أزيد من 10 أشخاص بجروح متفاوتة في معركة حامية الوطيس شهدها جسر “سايح” وسط مدينة البويرة، حيث شارك في المعركة أزيد من 200 شخص بالعصي والحجارة ، واختلط الحابل بالنابل.

خلفية القضية وشرارتها الأولى بدأت حسب شهود عيان باعتداء مجموعة من الشباب على فتاتين، أعمارهما بين 20 و22 سنة، من دون معرفة الأسباب. وعند تدخل بعض المواطنين لفك النزاع، حاول الشباب المعنيون الاعتداء على المواطنين المتدخلين، عندها تحولت ساحة جسر “سايح” إلى معركة حقيقية تسببت في توقف حركة المرور وتشكل طوابير لأزيد من 02 كلم وسط المدينة، بعدها نزح العشرات من الشباب القاطنين في “رأس البويرة” الكائنة بأعالي المدينة وضاقت الساحة بالمتعاركين القادمين من كل حدب وصوب. لكن تدخل عناصر الشرطة القضائية والبحث والتحري باستعمال القوة لتفريق المتعاركين،حال دون تفاقم الأمور، حيث حاصروا الساحة بأزيد من 60 عنصرا من أعوان الأمن، وتم التدخل بسرعة بالاستعانة بفرق أخرى لفض المعركة، مع توقيف أكثر من 20 مشتبها في تورطهم في ذات المعركة، وتحويلهم على مقر الأمن الولائي لسماعهم بتهم الاعتداء على أشخاص، والإخلال بالنظام العام، وتعطيل حركة المرور في طريق عمومي.