أكثر من 10 دبلوماسيين فرنسيين ينتقدون إيمانويل ماكرون بسبب سياسته الخارجية تجاه ما يحدث في غزة

قام أكثر من 10 دبلوماسيين فرنسيين، بإنتقاد الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب سياسته الخارجية تجاه ما يحدث في غزة.

ووجه الدبلوماسيون رسالة إلى الرئيس الفرنسي، ينتقدون فيها انحيازه إلى الكيان الصهيوني بشكل فاضح منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وكانت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، وراء كشف رسالة المذكرة الجماعية التي وجّهها الدبلوماسيون الذين يتبوأون مناصب مسؤولية في سفارات فرنسا بدول عربية.

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون، قد دعا يوم 24 اكتوبر الماضي لتشكيل تحالف إقليمي ودولي لمكافحة حركة المقاومة الإسلامية.

ليتراجع لاحقا، ويدعو الى تشكيل تحالف إنساني من أجل غزة، بعد 3 أسابيع من تصريحه الأول الذي لاقى استهجانا من أطراف محلية ودولية.