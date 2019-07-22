أكثر من 100 ألف تلميـذ تحصلواعلى معدلات أقل من 12/ 20 في الباك

حسب دراسة تحليلية قامت بها بعض نقابات التربية

الشعب التكنولوجية حازت على نتائج سيئة في البكالوريا

نقابة «الكلا»: «هناك عشوائية في توظيف الأساتذة خلال 5 سنوات الماضية»

انتقدت نقابات التربية نتائج البكالوريا التي تغنت بها وزارة التربية ـ على حد تعبيرها ـ وقالت إن النتائج كانت سيئة، باعتبار أكثر من 100 ألف تلميذ في مختلف الشعب تحصلوا على معدلات تقل عن 12 من 20.

و40 ٪ منهم تحصلوا على معدلات 10 من 20، وهي النسب التي لا يمكنها أن تساهم في الرقي بالتعليم العالي في الجزائر.

وفي هذا الصدد، أكدت نقابة «الكلا» وفقا لدراسة تحليلية تخص نتائج البكالوريا قامت بها، أن العلميين تحصلوا

على أكبر نسبة نجاح في البكالوريا لكن بمعدلات لم ترق إلى المستوى المطلوب، أين أرجعوا السبب إلى الدروس

الكثيرة والكثيفة التي يتلقاها التلاميذ، كما أرجعوا الأمر إلى العشوائية في توظيف الأساتذة التي ميزت 5

سنوات الماضية، حيث يتم توظيف أساتذة لا علاقة لهم بالتعليم، ويقومون بتكوين شكلي فقط، وهو الأمر الذي

ساهم في تدني المستوى. من جهة أخرى، أرجعت النقابة سبب تدني النتائج في بعض ولايات الوطن إلى

الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وعدم توفر المكيفات الهوائية، الأمر الذي أثر على المترشحين أثناء الامتحان.

من جهة أخرى، أكدت نقابة «السناباست» أن وزارة التربية تريد إعادة إنعاش شعبة الرياضيات التي لم يترشح لها سوى 3 من المائة فقط من مجموع المترشحين للبكالوريا، وهذا من خلال إعلانها أنها احتلت المرتبة الأولى

على حساب شعبة العلوم التجريبية التي يوجد بها أكبر عدد من المترشحين. كما انتقدت النقابة النتائج الكارثية

التي تحصلت عليها الشعب التكنولوجية، حيث توجد بعض المؤسسات التربوية تحصلت على نسبة 0 من المائة

في هذه الشعب، الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبرى حول فعالية هذه الشعب التكنولوجية في ظل عزوف

التلاميذ عن دراستها من جهة، وعدم تمكنهم من الحصول على نتائج مقنعة من جهة أخرى.