أكثر من 100 ألف طلب على سكنات LPA.. وهكذا سيتم تقسيم الكوطة على البلديات

سجلت مصالح ولاية الجزائر، إقبالا كبيرا على الموقع المخصص للتسجيل في صيغة الترقوي المدعم ” LPA”.

وأفادت مصادر مطلعة على الملف في حديث لـ” النهار أونلاين”، أن عدد الطلبات على هذه الصيغة تجاوز 100 ألف في غضون 5 أيام.

وأشارت ذات المصادر إلى أن هذا العدد من الطلبات مرشح للارتفاع إلى غاية نهاية التسجيلات، كما سينخفض بعد عملية الغربلة.

وكشفت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن هناك مواطنين قاموا بالتسجيل عديد المرات، وهو ما ساهم في ارتفاع عدد الطلبات.

وعن تقسيم كوطة العاصمة من سكنات “LPA” على البلديات، أوضحت أنه سيتم تقسيمها على حساب عدد قاطني البلدية.

كما أنه لا يتم الإعتماد كثيرا على عمليات الترحيل التي مست البلديات بحجم الصيغة أقرب إلى الترقوي وليست إجتماعية.

لذا لا يجب حرمان المواطنين الراغبين في اقتناء السكنات من التسجيل.

وذكر والي العاصمة سابقا، أن إنطلاق التسجيلات تكون في 1 أكتوبر وستنتهي في 30 من نفس الشهر.

كما كشف المسؤول الأول عن الولاية، أن حصة الولاية من سكنات LPA تقدر بـ 7 آلاف وحدة سكنية ستوزع على البلديات.

وأضاف الوالي، أنه سيتم إيداع طلب للحكومة من أجل رفع كوطة العاصمة من سكنات “LPA” بعد دراسة الطلبات.