أكثر من 1000 ساعة تكوين لأساتذة وإداريين بقطاع التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن انطلاق الدورات التكوينية التي ستشمل12 رتبة من أساتذة وإداريين، بداية من 15 ديسمبر الجاري. إلى غاية شهر أفريل من السنة القادمة.

وقُدرت عدد ساعات التكوين بأكثر من 1000 ساعة موزّعة على ثلاثة أنماط، وتنتهي بامتحان نهاية التكوين وكذلك مذكرة.

وينقسم نمط التكوين إلى التكوين المتخصص الذي يشمل رُتب مدير متوسطة. مدير مدرسة ابتدائية مفتش التعليم الابتدائي، وإدارة المدارس الابتدائية للتغذية المدرسية. ومدة التكوين النظري في هذا النمط تقدر بـ 420 ساعة التربص التطبيقي فيصل إلى شهرين.

أما النمط الثاني للتكوين، يخص التكوين التكميلي قبل الترقية، و يشمل كل من رتبة مشرف رئيس للتربية نائب مقتصد، مسير مساعد مدير مدرسة ابتدائية. وفي هذا النمط تصل مدة التكوين النظري إلى 400 ساعة والتربص التطبيقي شهر واحد.

والنمط الثالث التكوين التكميلي قبل الترقية ويشمل الرتب نائب مقتصد مهني، مشرف تربية، ملحق رئيس بالمخبر، معاون تقني للمخبر. حيث أن مدة التكوين النظري 336 ساعة والتربص التطبيقي لشهر واحد.

للإشارة، فان عملية التكوين تكون على مستوى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية. و تحسين مستواهم الحراش الحزائر.

أما الدورات التكوينة الخاصة بالمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية. المتواجدة على مستوى (الأغواط، بشار، البليدة، تيارت، الجزائر، سطيف، سعيدة، قسنطينة، مستغانم، معسكر، ورقلة، وهران، الوادي، عين تيموشنت، غليزان).

أما الدورات التكوينية الخاصة برتبة مدير ثانوية. فتكون على مستوى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية معسكر.