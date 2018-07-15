أكثر من 11 مليار سنتيم خسائر بسبب سوء إستعمال بطاقة الشفاء

سجلت مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لوكالة الجزائر خلال السداسي الأول لـ 2018 خسارة تجاوزت 10 ملايير سنتيم.

بسبب الإستعمال المفرط لبطاقة شفاء، وحوالي 1 مليار و 700 مليون سنتيم بسبب الإستعمال غير الشرعي لها والمتعلق أساسا بالدواء “ليريكا” (Lyrica)”.

وأفاد اليوم الأحد مدير الصندوق لوكالة الجزائر محفوظ إدريس، أنه تم تجميد 1500 بطاقة شفاء خلال السداسي الأوّل من 2018.

بولاية الجزائر بسبب الإستعمال المفرط للبطاقة و التي كبّدت الخزينة خسارة قدرها 10 ملايير سنتيم.

حيث تم استرجاع لحد الان 53 بالمائة من المبلغ أي أكثر من 5 مليون دينار، مضيفا أن الخسائر الأخرى 1مليار و 700 مليون سنتيم.

هي متصلة بقضيتين جزائيتين لاتزال مطروحة أمام العدالة، تتعلق أساسا بالدواء “ليركا” و هو دواء مسكن للألم.

لكن يتم استعماله كحبوب مهلوسة، مضيفا أنه تم توجيه أزيد من 50 ألف برقية كتابية للمؤمنين لهم الذين أفرطوا في استعمال البطاقة.

من أجل تسوية وضعيتهم حيث منحت تسهيلات لذوي الدخل الضعيف للدفع بالتقسيط.

مشيرا الى أنه تم استرجاع بفضل هذه العملية من شهر جانفي الفارط إلى غاية 31 ماي مبلغ قدره 5 مليون دينار.