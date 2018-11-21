أكثر من 120 مشارك في المهرجان الجامعي للأوبريت بتندوف

انطلقت اليوم بتندوف فعاليات المهرجان الجامعي للأوبريت في طبعته الأولى بحضور أزيد من 120 مشارك يمثلون مختلف ولايات الوطن.

ويندرج هذا المهرجان الثقافي الذي يحمل شعار “الطالب يصنع الجمال ويترقي بالذوق العام ” في إطار نشاطات الديوان الوطني للخدمات الجامعية.

التي تقام تكريما لروح الفنان القديرالراحل محمد بوليفة الذي كان له شرف تلحين أول أوبريت في الجزائري حسب ما أوضح المنظمون.

وينشط هذه التظاهرة الثقافية التي تعتبر شكلا من أشكال الدراما التي ترتبط بالموسيقى و الغناء أكثر من 120 مشاركا من عديد الولايات.