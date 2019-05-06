أكثر من 1300 سوق و13 ألف منصب عمل للشباب خلال شهر رمضان

أفاد وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم الإثنين، أن من بين الإجراءات التنظيمية المتخذة خلال شهر رمضان، هو مضاعفة الأسواق.

وقال سعيد جلاب، إن الوزارة وصلت إلى أكثر من 1300 سوق لتلبية حاجيات المواطنين بأسعار معقولة.

وأشار الوزير، إلى أن هناك تعليمات صارمة للحد من المضاربة بالتنسيق مع كل الجمعيات والفاعلين لمراقبة الأسعار المرجعية.

وأوضح الوزير، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن 866 سوق رقم ضئيل، مما يستدعى فتح 587 سوق باريسي وجواري، في الأحياء.

وأضاف جلاب، أن هذه الأسواق الجديدة، منحت لشباب الذين يمارسون التجارة الموازية، حيث وفرت أكثر من 13 ألف منصب عمل.

وأعدت الوزارة، ورشة لوضع قوانين تنظيم الأسواق خلال هذه السنة تفاديا لسوء التنظيم والتجاوزات التي حدثت خلال رمضان الماضي.

وهذا بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة لضمان وفرة المنتوجات الوطنية والإمكانيات اللازمة، والتشاور مع الجمعيات الفاعلة بالميدان.