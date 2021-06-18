أكثر من 14 ألف شرطي لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 14946 شرطي لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية 2020/2021. ويشمل المخطط المسطر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بهذه المناسبة، على تأمين النقاط المتواجدة بإقليم اختصاص مصالحها.

ويتعلق الأمر بـ 2127 مركز امتحان على المستوى الوطني، 86 مركز تصحيح، 82 مركز تجميع، مطبعتان. ودعا الأمن الوطني بالمناسبة كافة سواق المركبات وكذا أولياء التلاميذ المرافقين لأبنائهم إلى مراكز الامتحان. إلى ضرورة الالتزام بقانون المرور والتقيد بقواعد السياقة السليمة وتفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.