أكثر من 144 ألف وحدة..وزير السكن يعطي إشارة انطلاق توزيع السكنات

أعطى وزير السكن، العمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، إشارة انطلاق توزيع الآلاف من السكنات من مختلف الصيغ. وهذا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.

كما كشف وزير السكن والعمران، بلعريبي، عن توزيع 144601 وحدة سكنية في مختلف الصيغ.

ويتوزع هذا الرقم كما يلي:

23.248 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري

10.404 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم

78.463 وحدة سكنية بصيغة السكن الريفي

30.450 وحدة سكنية بصيغة البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية

2.036 وحدة سكنية بصيغة الترقوي الحر

في حين، قال وزير السكن، إن قطاع السكن من بين المحاور التي اولتها الدولة العناية الفائقة. مشيرا “فمنذ سنة 2020، وعلى امتداد خمس سنوات، تمكّن القطاع، بفضل الإرادة السياسية القوية والتعبئة الميدانية الشاملة”. “من توزيع مليون وسبعمائة ألف (1.7 مليون) وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر مختلف ولايات الوطن”. و”هو إنجاز وطني ساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن”. و”خفض معدل شغل السكن من 4,45 سنة 2020 إلى 4,18 نهاية سنة2024، مع العمل للوصول إلى 4.00 في نهاية سنة “2026.

كما أشار بلعريبي، إلى أن في 5 جويلية الماضي، انطلقت عملية وطنية كبرى لتوزيع السكنات. شملت مختلف ولايات الوطن، وشهدت تسليم أزيد من مائةٍ واثنتين وتسعين ألف (192.000) وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

