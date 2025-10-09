أكثر من 146 ألف مكالمة هاتفية تم إجراؤها بين المحبوسين وذويهم

كشف وزير العدل حافظ الاختام لطفي بوجمعةإلى أنه “تم ما بين شهري جانفي و أوت 2025،إحصاء 146.950 مكالمة تم إجراؤها بين المحبوسين وذويهم. عبر مختلف المؤسسات العقابية”.

على صعيد آخر، وفي معرض رده على سؤال حول الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية. أكد بوجمعة أن “95 بالمائة من الأحكام القضائية النهائية يتم تنفيذها. فيما تبقى نسبة ضئيلة مرتبطة بإشكالات قانونية”. مبرزا حرص قطاعه على تنفيذ الأحكام القضائية “بصرامة” .

ومن جهة أخرى، لفت إلى أن الوزارة “حرصت على إشراك جميع القطاعات في سياسة الإدماج الاجتماعي, من خلال استحداث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة إدماج المحبوسين. إلى جانب استحداث عقوبات بديلة أثبتت نجاعتها”.

كما أبرز، في المقابل، حصول عدد كبير من المفرج عنهم على شهادات، داخل المؤسسات العقابية، فيما باشر بعضهم مشاريع نفعية اعتمادا على القروض المصغرة التي تمنحها الدولة.داعيا جميع الفاعلين إلى “الانخراط في مسعى إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا. لكسب رهان القضاء على الجريمة”