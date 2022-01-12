أكثر من 15 مليون إصابة بكورونا خلال أسبوع

أصيب أكثر من 15 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي، في رقم قياسي سلبي جديد للجائحة.

وقالت النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية، حسب ما نشره موقع روسيا اليوم، أنه خلال الأسبوع الماضي من 3 الى 9 جانفي

ارتفع عدد حالات كوفيد 19 على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن “أكثر من 15 مليون حالة جديدة”.

وأضاف ذات المصدر، أن الأرقام كانت مرتفعة بشكل خاص في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ. مقارنة بإفريقيا التي جرى فيها تسجيل انخفاض بنسبة 11 في المئة.

كما تم تسجيل زيادة في أوروبا بنسبة 31٪، وأمريكا بنسبة 78٪، وفي شرق المتوسط ​​بنسبة 86٪، في حين زاد عدد الوفيات بشكل ملحوظ في إفريقيا بنسبة 84٪.

وفي أمريكا بنسبة 26٪، بينما انخفض معدل الوفيات في أوروبا بنسبة 10٪، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 6٪، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 11٪.

في المجمل، تلقت منظمة الصحة العالمية، خلال الأسبوع الماضي، تقارير عن 15.154.666 حالة إصابة بالفيروس و43.461 حالة وفاة بسبب مضاعفات “كوفيد 19”.

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