أكثر من 1500 مُرشدة دينية بالجزائر

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن قطاعه سجل منذ سنة 2002 ارتفاعا في عدد المرشدات الدينيات من 200 إلى أكثر من 1500 حاليا.

وقال الوزير لدى إشرافه على انطلاق أشغال الملتقى الوطني الأول للمرشدات الدينيات تحت شعار “الإرشاد الديني النسوي.. المهام والتحديات”، أن هذا العدد مرشح للارتفاع أكثر مستقبلا.

وتابع الوزير في تصريحالت نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن قطاع الشؤون الدينية يحصي 14 معهد تكوين الأئمة والإطارات الدينية إلى جانب مدرسة وطنية تابعة للقطاع.

مشيرا إلى التحضير لوضع حجر أساس انجاز معهد جديد متخصص في تكوين الأئمة والإطارات الدينية بدولة النيجر. والذي سيخصص أيضا لتكوين المرشدات تحت إشراف أستاذات مختصات في الإرشاد الديني من الجزائر.

ولفت بلمهدي، إلى أنه ورغم قلة عدد المرشدات إلا أنهن تمكن من رفع التحدي والقيام بواجبهن في تنمية المجتمع وفق المرجعية الدينية الوطنية.

وكذا الوقوف سدا منيعا ضد مختلف الأفكار الدخيلة على المجتمع الجزائري. من خلال التحسيس والتوعية وتقديم الحلول الشرعية ضمن المرجعية الدينية الوطنية.

مشيرا إلى أن أغلبية المرشدات الدينيات حائزات على شهادات جامعية برتبة ليسانس وكذا ماجستير وحتى شهادات الدكتوراه.

مما يؤهلهن للعب دورهن على أكمل وجه سواء من ناحية مكافحة الأمية لدى الكبار أو من الناحية الاجتماعية.

واعتبر الوزير الملتقى الوطني للمرشدات بمثابة لقاء حواري وطني لتحديد انشغالات نساء الجزائر عبر مختلف الولايات.

وكذا فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركات اللواتي فاق عددهن 110 مرشدة ممثلات لمختلف ولايات الوطن.