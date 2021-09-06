أكثر من 156مليون دولار لفيلم The Suicide Squad بعد شهر من طرحه

وصلت إيرادات فيلم الأكشن والإثارةThe Suicide Squad ، إلى 156 مليونًا و101 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، فى خلال شهر من طرحه، حيث وصل دور العرض المختلفة حول العالم فى يوم 6 أوت الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم The Suicide Squad بين 53 مليونًا بـ شباك التذاكر الأمريكي، و102 مليونًا بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم الأكشن والإثارة The Suicide Squad الجديد نجح في حصد إيرادات جيدة بعد تصنيفه للكبار فقط.

فيلم The Suicide Squad، من بطولة مارجو روبي وإدريس إلبا وجون سينا وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس. قصة الفيلم مستوحاة من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات.

ويدور فيلم The Suicide Squad حول انضمام Superillains Harley Quinn و Bloodsport و Peacemaker ومجموعة من المساجين من سجن Belle Reve إلى فرقة Task Force X فائقة السرية، حيث يتم إنزالهم في جزيرة Corto Maltese النائية والمليئة بالأعداء للتخلص منهم.