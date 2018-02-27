«أكثر من 16 ألف ميڤري سجلوا للحصول على !LPP..»

قال إنهم يقيمون بـ93 بلدا أجنبيا وسيحالون على التحقيق.. طمّار:

تم تسجيل 16 ألفا و74 طلب من طرف الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج إلى غاية الخميس الماضي للحصول على مساكن الترقوي العمومي في صيغته المخصصة للجالية منذ افتتاح التسجيلات في الفاتح فيفري الجاري.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أمس، خلال اجتماعه بلجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الوطني، أنه وفي إطار توصيات رئيس الجمهورية القاضية بالتكفل بطلبات هذه الفئة، فقد تم تخصيص برنامج جاهز كمرحلة أولى يتكون من 2247 وحدة سكنية موزعة عبر 24 ولاية، وبلغ عدد بلدان إقامة المكتتبين من أفراد الجالية الوطنية في الخارج 93 بلدا أجنبيا.

ويتم حاليا استكمال الإجراءات التنظيمية لهذه الصيغة بإشراك وزارة الشؤون الخارجية بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم 203 /14 المؤرخ في 15 جوان 2014 المحدد لشروط وكيفية شراء مسكن قصد إدماج هذه الشريحة.

وأسفرت عمليات دراسة 16 ألفا و74 طلب، عن تسجيل 9779 مكتتب قاموا باختيار المواقع و6295 مكتتب لم يختاروا المواقع و3946 مكتتب محال على التحقيق على مستوى وزارة الخارجية عبر القنصليات، إضافة إلى 15 ألف مكتتب يخضع إلى التحقيق من طرف البطاقية الوطنية للسكن.

وسيتم تنظيم صالونات بالخارج تكون على شكل أبواب مفتوحة -وفق الوزير- لتحسيس الجالية بمجريات العملية، كما سيتم تخصيص خانة في موقع الوكالة تخص تسجيلات الجالية حسب الإمكانيات المتوفرة عبر الولايات.