أكثر من 1660 فحص وقاية وكشف عن دائي السكري والضغط الدموي للمصليين بوهران

تم إجراء 665 1 فحص للوقاية والكشف عن دائي السكري والضغط الدموي لدى المصليين بالمسجد القطب “عبد الحميد بن باديس”

بوهران وذلك منذ بداية شهر رمضان، حسبما علم اليوم السبت لدى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية واجهة البحر.

وقامت فرقة طبية متشكلة من أطباء وممرضين ومخبريين قام في الفترة الممتدة من بداية الشهر الفضيل إلى غاية يوم أمس

بإجراء فحوصات متخصصة بالمجان للمصلين عقب صلاتي التراويح و الجمعة شملت 792 فحصا بالنسبة للداء السكري و 873 فحصا

أخرا للضغط الدموي، علاوة على الفحوصات العادية التي يطلبها الوافدون على المسجد .

وسمحت هذه الفحوصات، التي قام بها الفريق الطبي المدعم بطبيب مختص في التوعية وإطار شبه طبي متقاعد متطوع

باكتشاف 55 مصابا بداء السكري و57 بالضغط الدموي، لم يكونوا يعلمون إصابتهم بالداء .

وقد تم توجيههم إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية “واجهة البحر” لعلاجهم والتكفل بمتابعتهم، وفق ذات المصدر، كما تم في سهرة أمس

في أخر يوم من هذه العملية توزيع 61 جهازا لقياس نسبة السكر على الذين تم إكتشاف لديهم داء السكري وكذا مصابين آخرين.