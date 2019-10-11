أكثر من 176 مليار سنتيم مستحقات شركة سونلغاز في معسكر

كشف مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز،لولاية معسكر، بوداود فؤاد أن حجم مستحقات الشركة بلغ176مليار سنتيم تقريبا،إلى غاية نهاية شهر سبتمبر.

موضحا أن هذه الديون مستحقة للشركة لدى المؤسسات الإدارية والبلديات وعددها 47 بلدية على مستوى ولاية معسكر.

بأكثر من 540 مليون دينار تضاف إليها قيمة الاشغال المقدرة بأكثر من 240 مليون دينار.

أما ديون زبائن الضغط المتوسط فتُقدَّر بـ752 مليون دينار مقابل 237 مليون دينار لدى الزبائن العاديين.

وقال ذات المسؤول أن هذه الديون أثرت سلبا على نشاط مؤسسة سونلغاز فيما تعلق بتحسين خدماتها.

وتحصي شركة سونلغاز لولاية معسكر214.409زبون كهرباء و105.074زبون غاز موزعين على شبكة الكهرباء،طولها 3.650كلم بالنسبة للتوتر المتوسط و4.575كلم بالنسبة للتوتر المنخفض.

فيما يبلغ طول شبكة الغاز1.601كلم.

ويؤكد مدير الشركة أنها تسعى منذ عدة سنوات، إلى فتح نقاط تحصيل جوارية على مستوى بعض البلديات،لتسهيل عملية الدفع للزبائن.

ومن جهة أخرى تعمل بالتعاون مع الجمعيات وأئمة المساجد على تنظيم حملات تحسيسية تجاه المواطنين.

وهذا حول دفع مستحقات المؤسسة في مفاوضات ودية مع الزبائن وهي الطريقة الأكثر جدوى حسب المسؤولين.

لتحصيل المستحقات في وقت قصير وبأقل كلفة عنه من اللجوء إلى العدالة وبالتالي الحفاظ على العلاقة التجارية.