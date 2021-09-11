أكثر من 18 ألف إصابة و796 وفاة بسبب كورونا في يوم واحد في روسيا

سجلت روسيا اليوم السبت 18981 إصابة و796 وفاة بفيروس كورونا ارتفاعا عن 18341 إصابة و789 وفاة في آخر الإحصائية.

بذلك وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 7 ملايين و121516، منها 191961 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي.

وشهدت العاصمة موسكو مجددا زيادة في عدد الإصابات الجديدة من 1566 أمس إلى 1940 اليوم، مع استمرار تراجع عدد حالات الوفاء .

وواصل مؤشر الإصابات اليومية ارتفاعه بشكل طفيف في مقاطعة موسكو، حيث تم رصد 645 حالة اليوم ، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 10 .

وسجلت مدينة بطرسبورغ 1629 إصابة جديدة ، مع زيادة عدد الوفيات اليومية إلى 39.