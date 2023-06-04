أكثر من 18 ألف عون حماية مدنية لتأمين إمتحانات “الباك” و”البيام”

كشف النقيب زهير بن أمزال، المكلف بالإتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، عن وضع جهاز أمني عملياتي متكون من 18550 عون تدخل. بمختلف الرتب لتغطية إمتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2023.

وقال زهير بن أمزال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه لضمان سلامة وأمن الممتحنين والمؤطرين وضعت المديرية العامة للحماية المدنية جهازا أمنيا عملياتيا. مكونا من 18550 عون بمختلف الرتب وأكثر من 1414سيارة إسعاف وكذلك 995 شاحنة تدخل .

وأضاف النقيب، قائلا “كل الظروف مهيئة لإنجاح تأمين هذه الإمتحانات ممن خلال تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية”.

وسيجتاز تلاميذ شهادة التعليم المتوسط الإمتحانات ابتداء من يوم غد الإثنين الـ 05 جوان إلى الأربعاء الـ 07 جوان 2023. وشهادة البكالوريا من الأحد الـ11 جوان إلى الخميس الـ15 جوان 2023.