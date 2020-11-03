أكثر من 18 مليار دج فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة حتى نهاية جوان 2020

بلغت فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة بمنطقة التوزيع الجزائر العاصمة أكثر من 18 مليار دينار حتى نهاية جوان 2020.

كشفت شركة سونلغاز، في بيان لها، أن مستحقات منطقة التوزيع بالجزائر التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، لدى زبائئها بلغت أكثر من 18 مليار دينار في نهاية جوان 2020.

وأكدت شركة سونلغاز أن “هذه الديون موزعة على مديريات التوزيع الخمس على النحو التالي، بولوغين 05. 5.149 مليون دج، الحراش 47. 3.783 مليون دج، جسر قسنطينة 16. 3.715 مليون دج، بلوزداد 40. 3.286 مليون دج، وسيدي عبد الله 89. 2.583 مليون دج”.

مشيرة في السياق ذاته أن “هي زيادة قياسية ناجمة عن وباء فيروس كورونا”.

وأوضحت شركة سونلغاز أنها “قامت بتعليق القطع بسبب الفواتير غير المسددة، بسبب هذه المرحلة الإستثنائية الصحية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مستوى الديون المستحقة على مشتركيها، سواء من القطاع الخاص او العام”.

وأشارت شركة سونلغاز أن “هذه الديون، التي لا تزال في زيادة مستمرة، فيما يتعلق منطقة التوزيع الجزائر العاصمة، قد بلغت في نهاية النصف الأول من السنة الجارية، مستويات قياسية بأكثر من 18 مليار دينار جزائري”.

كما أكدت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أن “هذه الصعوبات المالية، الناتجة عن هذا الوضع، تؤثر من ناحية على خزينة المنطقة، التي تعمل على ضمان استدامة الدخل في جميع سلسلة المتدخلين في هذه المهن، ومن ناحية أخرى، تعرقل تحقيق مختلف المشاريع المدرجة في مخططات تطوير النشاطات والشبكات الكهربائية والغازية والخدمات المتنوعة المقدمة لزبائئها “.

وأوضحت سونلغاز أنه “يمكن الدفع من خلال مكاتب البريد، والدفع على مستوى 37 وكالة تجارية في إقليم الولاية، نقدًا أو شيكات أو عن طريق بطاقة الدفع البنكية باستخدام آلات الدفع الالكتروني، أو الدفع عير التوطين في الحساب البريدي الجاري، و الدفع الالكتروني من خلال موقع الشركة www.sadeg.dz”.

كما يمكن للزبائن أيضا، حسب الشركة، التقرب من الوكالات التجارية، من أجل الحصول على جداول الدفع التي سيتم التفاوض عليها وتحديدها وفقا لعدد الفواتير ومبلغ الديون ومدى قابلية دفعها.