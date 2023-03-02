كشفت البيانات التي قدمها المكتب الأوروبي للإحصاء، يوروستات، أن أكثر من 19 ألف جزائري حصل على الجنسية الأوروبية.

وكشفت البيانات التي قدمها المكتب الأوروبي للإحصاء، يوروستات، أن ما مجموعه 827 ألف شخص. حصلوا على الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2021. وهو ما يمثل زيادة تقارب 14 في المائة (98300 شخص أكثر) مقارنة بأرقام عام 2020.

ويؤكد نفس الشيء أن أكبر زيادة في عمليات الاستحواذ قد لوحظت في الدول الخمس التالية. الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال نفس العام:

فرنسا (43،900 جنسية فرنسية إضافية مقارنة بعام 2020)

ألمانيا (18 ، 800 أخرى)

إسبانيا (17 ، 700 المزيد)

السويد (9،200 المزيد)

النمسا (7،200 المزيد)

من ناحية أخرى ، لوحظ أكبر انخفاض في إيطاليا (10300 أقل من الجنسية الإيطالية. الممنوحة مقارنة بعام 2020. والبرتغال (7600) ، واليونان (3200) ، وفنلندا (1200) ، وقبرص (800).

في المجموع ، شهدت عشر دول من الاتحاد الأوروبي. انخفاضًا في عدد الجنسيات الممنوحة ، وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.com.

كما في عام 2020، كانت غالبية (85٪) من حصلوا على جنسية دولة عضو بالاتحاد الأوروبي في 2021. مواطنين في السابق من دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو عديمي الجنسية.

ويشكل مواطنو دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي 13 في المائة من إجمالي عدد الجنسيات المكتسبة.

وكشف نفس البيان على أنه في الأول من جانفي 2022. مثل مواطنو الاتحاد الأوروبي 94.6 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي.

وأشار نفس التقرير إلى أن الرومانيين (28600)، والأتراك (25700)، والبرازيليين (20400). والجزائريين (19300) ، والأوكرانيين (18200) ، والروس (17300)، والباكستانيين (16600). تم إدراجهم أيضًا في قائمة العشرة الأوائل. من المستفيدين من جنسية الاتحاد الأوروبي.

ومنحت السلطات في إسبانيا أكبر عدد من الجنسيات الجديدة في عام 2021 (144000 أو 17 في المائة. من إجمالي الاتحاد الأوروبي)، تليها فرنسا (130400 أو 16 في المائة). وإيطاليا (121500 أو 15 في المائة). والسويد (89400 ، 11 في المائة). تمثل 75٪ من الجنسيات التي مُنحت عام 2021.