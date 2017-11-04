أكثر من 19 قتيلا في إعصار “دامري” بفيتنام

أعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم السبت، أن الإعصار “دامري” تسبب في مقتل أكثر من 19شخصا في وسط فيتنام وجنوبها،بعد اجتياحه البلاد.

وذلك قبل أيام فقط من بدء قمة زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي “ابيك”.

وقالت لجنة البحث والإنقاذ بفيتنام، إن ما لا يقل عن 12 شخصا فُقدوا،

كما انهار أكثر من 370 منزلا، وتم إجلاء ما يربو على 33 ألف شخص.

وقالت الحكومة، أن 40 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية تعرضت للتلف، من بينها حقول لقصب السكر والأرز ومزارع مطاط.

كما تم إلغاء أكثر من 40 رحلة جوية، يضيف المصدر.