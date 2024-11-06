أكثر من 19 مليون بطاقة دفع إلكترونية متداولة

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، أن عدد البطاقات المتداولة حتى الـ31 أكتوبر 2024، بلغ أكثر من 19 مليون بطاقة دفع إلكترونية.

وأوضح فايد أن من تلك البطاقات، أكثر من 4 ملايين بطاقة CIB وأكثر من 14 مليون بطاقة بريد الجزائر.

وخلال إجابته على انشغالات نواب البرلمان حول قانون المالية لسنة 2025. أكد فايد أن عدد أجهزة الصراف الآلي قيد التشغيل حتى نهاية أكتوبر 2024 بلغ 3.896 جهازاً.

بينما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية (TPE) قيد التشغيل في أكتوبر الماضي 58.194 جهازاً. مقابل 53.191 جهازاً في نهاية 2023، ما يمثل زيادة قدرها 5.003 أجهزة، خلال عام 2024.

هذا وبلغ عدد عمليات الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية في أكتوبر 2024 ما مجموعه 489.952 عملية، بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات دينار.